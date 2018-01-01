Александр Нефедов утвердил документацию по планировке территории для строительства Фрунзенского моста с выходом на автодорожный маршрут маршрут Центр — Поволжье — Урал.

Мост интенсивно строится, на сегодня смонтировано шесть из восьми опор и надвинуто более 250 метров пролета моста. При этом только сейчас принято окончательное решение куда же будет выходить Фрунзенский мост. Согласно подписанным документам, на правом берегу Самары, мост будет иметь три съезда - на улицы Куйбышева, Фрунзе и Чапаевскую. Будет построена развязка, однако, проект, стоимость и сроки возведения пока неизвестны.

Общая протяженность новой дороги составит 2 677 метров. Стоимость строительства на данный момент оценивают > 12 миллиардов рублей. Открыть мост планировали в 2018 году. Однако сейчас сроки сдвинуты на 2020 год и, скорее всего, будут сдвигаться и дальше, а общая стоимость строительства - расти. Никаких работ на месте будущих съездов с моста на данный момент не ведется. Не закончен и процесс сноса построек, которые находятся на месте будущей развязки.

В 2018 году на строительство Фрунзенского моста будет выделено 2,1 миллиарда рублей из регионального бюджета и 700 миллионов - из федерального.