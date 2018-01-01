Начало улицы Куйбышевской перекроют на год из-за Фрунзенского моста

27 сентября 2018, 11:45

Ограничения движения будут действовать с понедельника - 6.00 часов 1 октября 2018 года до 24.00 31 августа 2019 года.

Ограничат движение по улице Крупской на участке от улицы Степана Разина до Фрунзе, по улице Фрунзе от Крупской до Комсомольской, улице Куйбышева от Крупской до Комсомольской.

С 27 августа 2018 года по 15 декабря 2019 года движение транспорта также ограничено на участке протяженностью 350 метров в районе Хлебной площади от Кутякова до Крупской.

Временные изменения коснутся автобусов маршрутов №№ 3, 5д, 17, 37, 47, 48к, 48д, 92, 168, 172, 207, 226. Трамваи №№ 1, 3, 5 будут следовать по укороченной схеме до улицы Чапаевской.

До Хлебной площади можно будет доехать с пересадкой на остановке «Улица Венцека / Улица Фрунзе» на автобусах №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусах №№ 6, 16. До остановки на улице Пионерской можно будет добраться по улице Фрунзе на автобусах №№ 3, 207, 226.

Временные ограничения не распространяются на спецмашины (полиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь и спецавтомобили Самарского областного центра медицины катастроф), на дорожно-эксплуатационную технику, применяемую при проведении аварийно-восстановительных работ, транспорт, используемый для оказания ритуальных услуг, а также на транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне ограничения.

ТАКЖЕ
в рубрике

Двое самарцев стали победителями конкурса WorldSkills Russia 50+

Азаров не догнал Риту Дакоту в топе блогеров "Медиалогии"

Самара - один из лидеров "отъезда" в Москву

В Самаре открыт собор в честь Софии Премудрости Божией

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
Шатило начали судить за сбыт незарегистрированных медизделий
28 сентября состоялось первое заседание по делу.
 Цены ТОАЗу диктовал офшор
Суд разбирается, кто устанавливал цены на продукцию, которые обвинение считает заниженными.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.