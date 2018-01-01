Ограничения движения будут действовать с понедельника - 6.00 часов 1 октября 2018 года до 24.00 31 августа 2019 года.

Ограничат движение по улице Крупской на участке от улицы Степана Разина до Фрунзе, по улице Фрунзе от Крупской до Комсомольской, улице Куйбышева от Крупской до Комсомольской.

С 27 августа 2018 года по 15 декабря 2019 года движение транспорта также ограничено на участке протяженностью 350 метров в районе Хлебной площади от Кутякова до Крупской.

Временные изменения коснутся автобусов маршрутов №№ 3, 5д, 17, 37, 47, 48к, 48д, 92, 168, 172, 207, 226. Трамваи №№ 1, 3, 5 будут следовать по укороченной схеме до улицы Чапаевской.

До Хлебной площади можно будет доехать с пересадкой на остановке «Улица Венцека / Улица Фрунзе» на автобусах №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусах №№ 6, 16. До остановки на улице Пионерской можно будет добраться по улице Фрунзе на автобусах №№ 3, 207, 226.

Временные ограничения не распространяются на спецмашины (полиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь и спецавтомобили Самарского областного центра медицины катастроф), на дорожно-эксплуатационную технику, применяемую при проведении аварийно-восстановительных работ, транспорт, используемый для оказания ритуальных услуг, а также на транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне ограничения.