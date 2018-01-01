1 июля, личному составу Управления внутренних дел по Самаре представили нового руководителя - полковника Вадима Ятайкитна. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Вадим Ятайкин был назначен на новую должности приказом начальника областного полицейского главка. Ранее Вадим Ятайкин служил на должности заместителя начальника - начальника полиции УМВД России по Тольятти.

Прежний руководитель У МВД России по Самаре Дмитрий Блохин недавно вышел на пенсию.

Вадим Ятайкин родился 7 февраля 1969 г. в Орске Оренбургской области. Окончил Уральский институт коммерции и права. В органах внутренних дел с 1991 года.Он прошел все ступени оперативной работы - с младшего инспектора уголовного розыска оперативно-поисковой группы, оперуполномоченного уголовного розыска до начальника отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Ленинского района Орска. Работал первым заместителем начальника - начальником криминальной милиции отдела внутренних дел Ленинского района Орска, начальником отдела внутренних дел Ленинского района Орска, начальником ОВД по Жигулевску Самарской области.

С июля 2011 по февраль 2012 Ятайкин находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона и награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".

С апреля 2015 по май 2018 он возглавлял Отдел МВД России по Ставропольскому району. Ятайкин имеет звание полковника полиции.