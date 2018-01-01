Начальник ГИБДД Самары ушел на пенсию
28 января 2019, 19:42
Карпочев возглавлял подразделение с апреля 2015 года. До этого он на протяжении нескольких лет был заместителем начальника самарской ГИБДД.
Сейчас и.о. начальника городской ГИБДД является Алексей Маслов. Решение о назначении главы подразделения будет принимать главк.
Фотография: Нина Дюкова
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