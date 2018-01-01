Начались предварительные слушания дела полковника Веры Рабинович

Сегодня, 10:09

Рабинович обвиняется в получении взятки, Прокофьева — в покушении на посредничество во взяточничестве, Назаров — посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, Рабинович с помощью знакомых Прокофьева и Назаровой в декабре 2018 г. в Самаре получила первую часть от общей суммы взятки 15 млн рублей. После этого ее задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ. Деньги предназначались Рабинович от знакомого предпринимателя, который хотел привлечь должника к уголовной ответственности. Обвиняемая должна была повлиять на следователя районного СО МВД, в чьем производстве находилось уголовное дело, и руководство следственного отдела, чтобы они приняли необходимое взяткодателю решение.

Вины Рабинович не признала. Ее заключили под стражу. Кроме того, по ходатайству следствия суд наложил арест на ее недвижимость и деньги.

По окончании следствия — 30 сентября, уголовное дело поступило в суд Октябрьского района, где его передали для рассмотрения судье Евгении Леонтьевой. Предварительное слушание по делу было назначено на 15 октября. Однако, как сообщают в суде, заседание было отложено из-за неявки свидетелей. Следующее заседание назначено на 18 октября.

Фотография: samara.kp.ru

ТАКЖЕ
в рубрике

Кто сдал судью Бурцева?

"Комитет «Тольяттиазота» от криминала" обратился к губернатору и полпреду Президента в ПФО

Полковнику ФСБ Гудованому дали 20 лет за крышевание нефтеврезок

Махлаи пытаются дискредитировать оппонентов

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
О чем Азаров говорил с молодежным активом?
Начались предварительные слушания дела полковника Веры Рабинович
Но первое заседание отменено.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.