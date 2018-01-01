25 мая в акватории Волги местный рыбак-любитель впервые в этом сезоне выловил пораженную язвами неизвестного происхождения щуку. Об этом сообщил сайт "Маленькая Сызрань".

Щука с такими язвами попалась рыбаку в первый раз.

Андрей, рыбак:

"От рыбины, конечно, я избавился. Выбросил тут же, на берегу. Уже потом подумал, что надо было бы ее отнести на экспертизу — мало ли какие паразиты могли ее так обезобразить".

На следующий день рыбак поймал еще две щуки с аналогичными язвами. Одну из них он отвез в городскую станцию по борьбе с болезнями животных, откуда впоследствии пришел ответ, что болезнью оказалась щучья чума.

Употребление в пищу такой рыбы нежелательно. Но и выбрасывать обратно в воду ее тоже нельзя. Выброшенная обратно больная щука разносит эту болезнь дальше. Лучше всего зараженную рыбу уничтожить в огне.

Пока ситуацию комментируют только "общественники".

Маргарита Трофимова эколог, руководитель общественной экологической инспекции "Самарского СоЭС – Самарской Зелёной Лиги".

"Щучья чума – это заразное заболевание. И источником заразы является больная мигрирующая рыба. Неизвестно откуда она могла к нам приплыть, ведь в Волгу впадает много других рек".