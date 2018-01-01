На митинге в Самаре требовали "отменить регоператора"

19 мая 2019, 11:49

18 мая, в Самаре состоялся очередной митинг против мусорной реформы.

Митинг прошёл в сквере "Родина" на улице Физкультурной. Протестовать пришли, по разным оценкам, от 200 до 1000 человек.

В резолюции, принятой по итогам митинга, самарцы выразили недоверие региональному Министерству ЖКХ, потребовали снизить тарифы на вывоз мусора и провести прокурорскую проверку деятельности регоператора.

Фотография: Михаил Матвеев в Twitter

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