На митинге в Самаре требовали "отменить регоператора"
19 мая 2019, 11:49
18 мая, в Самаре состоялся очередной митинг против мусорной реформы.
Митинг прошёл в сквере "Родина" на улице Физкультурной. Протестовать пришли, по разным оценкам, от 200 до 1000 человек.
В резолюции, принятой по итогам митинга, самарцы выразили недоверие региональному Министерству ЖКХ, потребовали снизить тарифы на вывоз мусора и провести прокурорскую проверку деятельности регоператора.
Фотография: Михаил Матвеев в Twitter
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