Роскосмос распространил пресс-релиз, в котором сообщается, что исполнять обязанности руководителя РКЦ "Прогресс", скорее всего, будет Равиль Ахметов. Его кандидатура вынесена на заочное голосование.

Вот, что сообщает в своем релизе "Роскосмос":

16 февраля 2018 г. Самарским районным судом г. Самары удовлетворено ходатайство следователя о временном (на 2 месяца) отстранении от должности на период предварительного следствия генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина.

В связи с этим вопрос об образовании временного единоличного исполнительного органа вынесен на внеочередное заочное заседание совета директоров АО РКЦ «Прогресс». Кандидатом на временное исполнение обязанностей генерального директора предполагается Равиль Ахметов в настоящее время занимающий должность первого заместителя генерального директора - генерального конструктора.

На основании распоряжений генерального директора Госкорпорации «РОСКОСМОС» в мае – августе 2016 г. комиссия РОСКОСМОСА провела служебную проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «РКЦ «Прогресс» по исполнению договора 2012 года на поставку и монтаж гидравлического пресса и договора на реконструкцию одного из корпусов предприятия.

Материалы проверки были направлены в УФСБ России по Самарской области, и на их основании в 2016 году было возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 1. ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении руководящих сотрудников АО «РКЦ «Прогресс» – главного инженера и руководителя управления финансов и ВЭД.

В ходе расследования этих уголовных дел были получены дополнительные данные, на основании которых 13 февраля 2018 г. в отношении Генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

РОСКОСМОС и АО «РКЦ «Прогресс» продолжают оказывать необходимое содействие следственным органам.