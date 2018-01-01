25 августа, в преддверии 195-летия со дня рождения Петра Алабина, состоялось торжественное открытие памятника в его честь, сообщает сайт областного правительства.

В церемонии приняли участие первые лица города и области — Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Губернской Думы Геннадий Котельников, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, Глава Самары Елена Лапушкина, а также представители науки, культуры и искусств, Почетные граждане города.

Петр Алабин — Почетный гражданин Самары, государственный и общественный деятель, военный писатель и журналист, благотворитель. В те времена, когда Петр Владимирович возглавлял нашу губернию и был городским головой Самары, он принял множество решений, способствующих ее экономическому и социальному развитию. Именно Алабин участвовал в строительстве в Самаре бесплатного для горожан водопровода, инициировал строительство здания драмтеатра и набережной, обосновал экономическую эффективность строительства Сибирской железной дороги Самаро-Уфимского направления. «С его именем связано и строительство железной дороги, проектирование и строительство моста через реку Самару», — отметил Дмитрий Азаров.

Схожие задачи стоят перед регионом и сейчас: ведется проектирование моста через Волгу, который откроет перед Самарской областью новые геополитические горизонты. В том числе, мост является составной частью перспективного международного автодорожного маршрута «Европа – Западный Китай».

Большинству самарцев Пётр Алабин известен тем, что именно по его инициативе монахинями Иверского женского монастыря было создано боевое Самарское знамя, переданное болгарским ополченцам в Плоешти, сражавшимся за свержение турецкого ига.

«Мы отдаём сегодня дань уважения этому великому человеку, дань уважения нашей великой истории. Отдельная страница этой истории — Самарское знамя. Именно по инициативе Петра Алабина было создано это знамя, — отметил Дмитрий Азаров. — Этот символ, символ величия России и Самарской земли, буквально своей тенью накрывает благостно нашу самарскую землю. То, что сделал Пётр Владимирович Алабин для независимости Болгарии, отмечено и тем, что он признан Почетным гражданином не только Самары, но и Софии. Он укреплял дружеские, братские связи между российским и болгарским народом. Мы никогда не забудем эти традиции, мы свято храним их и по сей день».

Трехметровый бронзовый памятник Петру Алабину установлен на пересечении ул. Красноармейской и М.Горького. В его создании принимали участие самарский скульптор Карэн Саркисов и архитектор Алексей Янков.

Выступая на церемонии открытия, Карэн Саркисов поблагодарил историков, которые консультировали его во время работы над скульптурной композицией: «В особенности хотелось бы поблагодарить Александра Никифоровича Завального, который очень внимательно, с трепетом подошёл к консультациям. Я спрашивал и про ордена, которые нужно сделать, и как их установить, в каком порядке. Надеюсь, что наше творение понравится жителям Самары», — сказал скульптор.

Председатель Губернской Думы Геннадий Котельников напомнил, что Карэн Саркисов также является автором скульптурной композиции в честь другого человека, имя которого важно и ценно для истории Самарского края:

«Дмитрий Игоревич, я помню, как 6 лет назад, когда вы были еще Главой города, мы выбирали памятник князю, основателю Самары Григорию Засекину и, не сговариваясь выбрали один и тот же, автором которого был Карэн Саркисов, — сказал Геннадий Котельников. — Этот памятник сейчас является украшением нашего города».

Средства на создание скульптурной композиции пожертвовал гендиректор ООО «Рубин» Владимир Кузьмин. Рассказывая отом, что сподвигло его вложить средства на создание памятника, он отметил, что его вдохновила биография Петра Алабина. Участники церемонии поблагодарили мецената за сохранение традиций и уважение к истории родного края.