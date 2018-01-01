Сегодня в подъезд дома №14 на Клинической в очередной раз постучались судебные приставы. О ситуации рассказывает "Волжская Коммуна".

Поводом стал незаконно установленный пристрой — балкон с погребом, которые по решению суда должен были демонтировать еще год назад. Все это время собственница жилья оттягивала момент “прощания” с самовольно возведенными удобствами, однако в этот раз отговорки не помогли.

В феврале в общественную приемную депутата ГД РФ Александра Хинштейна обратилась вдова военнослужащего Лидия Зеленева с жалобой на бездействие судебных приставов. Она рассказала, что ее соседка с первого этажа нарушила правила перепланировки и незаконно пристроила к фасаду многоквартирного дома балкон.

Конструкция под окнами Лидии Михайловны появилась еще в августе 2017 года, после чего, с ее слов, появился риск повреждения проходящей между первым и вторым этажами газовой трубы, а также угроза проникновения по балкону в ее жилище злоумышленников. К тому же снег на крыше пристроя разрушал плиты балконов, расположенных сверху.

Пенсионерка рассказала, что в 2018 году суд принял решение о сносе самостроя. Однако служители Фемиды, по мнению Зеленевой, медленно решали данный вопрос. Прошел уже год, а балкон и ныне там.

“В октябре с пристроя сняли крышу, вынули два окна, но на большее их не хватило, - жалуется Лилия Михайловна. - Все обещали, мол, подождите, должны приехать родственники и разобрать. Но мы ждать уже отчаялись”.

Судебные приставы сообщили, что решение суда о сносе самовольного пристроя все это время не исполнялось в силу объективных причин, а именно в связи с отсутствием у должника финансовой возможности оплатить демонтаж.

Однако Александр Хинштейн все же смог договориться с руководителем Управления ФССП России по Самарской области Закиром Муратовым об исполнении конкретного решения суда.

И вот сегодня по указанному адресу в сопровождении приставов приехала бригада рабочих. Несколько минут на замер балкона, чтобы составить смету расходов, и монтажник “болгаркой” принялся срезать болты с профлистов и постепенно разбирать конструкцию.

Как рассказала “ВК” начальник отдела судебных приставов Октябрьского района Самары Екатерина Ткачева, должнику было предоставлено достаточное время для добровольного исполнения судебного решения.

“Он обращался к нам для предоставления отсрочки, - заявила Ткачева. - Кроме того, 12 раз на собственника налагался административный штраф по ст. 17.15 КоАП РФ. Однако все эти меры никакого влияния не оказали. Теперь решение суда будет выполнено с привлечением подрядной организации, стоимость услуг которой также будет взыскана с нарушителя”.

К слову, по утверждению Ткачевой, только в Октябрьском районе своей участи ждут еще около 15 подобных самовольных пристроев. Теперь, когда совместными усилиями подрядчик для их демонтажа найден, решение проблемы может сдвинуться с мертвой точки.