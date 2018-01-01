21 ноября, около 15:30 в квартире на ул. Клинической обнаружили тела 56-летнего мужчины, его 36-летней жены и двухлетней дочери. Дверь квартиры была закрыта изнутри.

По версии следствия, 19 ноября отец семейства нанес своей жене и дочери ножевые ранения, от которых они скончались. Затем мужчина покончил с собой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").