На Клинической мужчина зарезал жену и дочь, а потом покончил с собой
21 ноября 2018, 20:08
21 ноября, около 15:30 в квартире на ул. Клинической обнаружили тела 56-летнего мужчины, его 36-летней жены и двухлетней дочери. Дверь квартиры была закрыта изнутри.
По версии следствия, 19 ноября отец семейства нанес своей жене и дочери ножевые ранения, от которых они скончались. Затем мужчина покончил с собой.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").
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