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29-30 ноября в ходе раскопок на глубине около 2 метров от современной поверхности были обнаружены остатки сооружения типа погреба или хозяйственной постройки со следами пожарища.

В нижнем горизонте заполнения сооружения массово представлены фрагменты керамики, кости животных и рыб. Здесь же обнаружены и очень интересные находки, которые археологи относят к индивидуальным: один счетный жетон, два фрагмента второго счетного жетона, две медные монеты, металлический крестик, фрагменты сильно коррозированного перстня или пломбы, два глиняных биконических грузила, предположительно от рыболовных сетей.

В настоящее время ведется камеральная обработка полученного при раскопках материала. Особый интерес среди находок вызывают счетные жетоны.

Комментарий

Кандидат исторических наук, доцент Самарского государственного технического университета Вячеслав Юрьевич Морозов.

Характеристика полностью сохранившегося жетона. Изготовлен из латуни. На аверсе портрет Людовика XV, короля Франции в 1715 - 1774 гг. и сокращенная надпись по-латыни, содержащая его имя и титулы. На реверсе изображение парусного корабля (очень частый тип изображения как на ряде монет, так и других счетных жетонов того же периода). Кроме надписи RE. PF. (rechen pfennig, то есть "счетный жетон") на реверсе надпись IOH . ADAM . VOGEL (то есть Иоганн Адам Фогель).

И.А. Фогель был чеканщиком (мастером), а возможно и владельцем мастерской по изготовлению счетных жетонов в Нюрнберге (Германия) примерно в 1737 - 1760 гг. (точные даты жизни и деятельности неизвестны). Следовательно, период 1737 - 1760 - предположительный период изготовления данного жетона. Счетные жетоны первоначально предназначались для денежных подсчетов на счетной доске - абака. Но это в Западной Европе, где их и выпускали. В Поволжье же эти жетоны использовались модницами из местных народов как дешевый заменитель золота (тот же цвет и блеск, да и похоже на размер золотых монет) в качестве подвесок на монисто, либо они нашивались на одежду отдельными экземплярами. Отверстие на представленном жетоне свидетельствует именно об этом. Предполагается, что в XVIII - XIX вв. купцами, в том числе русскими, был налажен специальный завоз на Волгу для этих целей, скупленных в Западной Европе жетонов.

Кроме того, в России тоже был налажен выпуск женских украшений-подвесок, имитирующих монеты из золота и серебра для продажи народам, использующим монисто и подобные им украшения. «Нумизматический словарь» определяет счетные жетоны (нем. rechenpfennig, франц. jeton, jetton, англ. counter) как «металлическую марку для принятых в древности и в средние века подсчетов с помощью счетной доски (абака)». При проведении подсчетов их передвигали по горизонтальным линиям, нанесенным на счетную доску.

Английский ученый XVIII века Томас Снеллинг подробно описывает этот способ счета: «Жетоны раскладываются в линии, при этом их достоинство возрастает снизу вверх: нижняя линия – линия единиц; вторая, или следующая за ней, является линией десятков; третья – линия сотен; четвертая – линия тысяч и так далее. Счетный жетон в первой линии обозначает только 1, во второй линии он обозначает 10, в третьей – 100, в четвертой – 1 000, в пятой – 10 000 и т. д. Счетный жетон, выложенный между первой и второй линиями, обозначает 5, между второй и третьей – 50, между третьей и четвертой – 500 и т. д., и во всех случаях он соответствует пяти единицам того разряда, линия которого лежит под ним, и половине разряда той линии, что расположен над ним».

В XIII в. счетные жетоны стали использовать сначала во Франции и Италии, позже в Нидерландах, а затем они распространились по всей Европе. Рехенпфенниги изготавливались размером от 20 до 28 мм, всегда с низким рельефом для удобства передвижения по плоской поверхности счетной доски. Чеканились они в основном из сплавов меди – бронзы или латуни... C конца XV в. большая часть счетных жетонов в Европе чеканилась в Нюрнберге, который в течение достаточно долгого времени был самым большим городом ремесленников и мастеровых в Германии.

Раскопки на Хлебной площади продолжаются, ждем новых находок.