На Галактионовской столкнулись Ferrari, трамвай и Toyota
19 мая 2019, 19:34
19 мая, около 17-30 на улице Галактионовская случилось экзотическое ДТП. Здесь столкнулись красная Ferrari, трамвай и Toyota. Об этом сообщает samara.dtp.official
Движение трамваев по улице Галактионовской было приостановлено. Жертв нет.
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