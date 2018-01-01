На Галактионовской столкнулись Ferrari, трамвай и Toyota

19 мая 2019, 19:34

19 мая, около 17-30 на улице Галактионовская случилось экзотическое ДТП. Здесь столкнулись красная Ferrari, трамвай и Toyota. Об этом сообщает samara.dtp.official

Движение трамваев по улице Галактионовской было приостановлено. Жертв нет.

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