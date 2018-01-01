14 марта, залогодержатель ОАО "АвтоВАЗагрегат" направил на счет предприятия 67,88 миллионов рублей для погашения оставшейся задолженности по заработной плате, в том числе бывшим работникам компании. Информацию представил конкурсный управляющий предприятия.

Средства на погашение задолженности по заработной плате были изысканы благодаря активной позиции областного правительства и лично Дмитрия Азарова. Проблемный вопрос погашения задолженности находится на контроле областных властей.

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом тольяттинский завод "АвтоВАЗагрегат", который ранее являлся одним из основных поставщиков АвтоВАЗа. Производство на АвтоВАЗагрегате было остановлено еще в июле 2015 года, а в октябре в компании была введена первая стадия банкротства. В августе 2016 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное производство.

Именно на "АвтоВАЗагрегате" состоялся знаменитый диалог Николая Меркушкина с одной из сотрудниц. Вопрос касался как раз долгов по зарплате. Меркушкин сказал, что долги не выплалят никогда.

«Я бывшая работница многострадального предприятия «АвтоВАЗагрегат», его дочернего предприятия «Пошив-АвтоВАЗагрегат». Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарплате. Уже пошел второй год, столько было обещаний», — спросила женщина.

«Ну что я хочу сказать? Если в таком тоне вы будете разговаривать — никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них», — сказал губернатор.

Женщина извинилась и напомнила, что уже второй год работникам не выплачивают зарплату.

«Я знаю. Вы послушайте! Вы меня теперь послушайте. Вот когда в том числе американский посол, он приезжал для того, чтобы подогревать как раз вот этих людей, и потом месяц на весь мир их показывали. На весь мир! Люди без зарплат. Мы понимаем. Мы заставили 160 млн руб. из денег, заработанных собственниками, которые пришли сюда пять лет назад, заплатить долги по заработной плате. Незаконно. Мы заставили незаконно. Понятно? Они могут и на меня в суд подать».