По состоянию на 16:45 в Самаре к теплу подключено уже 172 дома, 11 детских садов и 8 школ. Об этом сообщает департамент информполитики со ссылкой на сообщение главы города Елены Лапушкиной.

Бригады активно работают по подключению оставшихся многоквартирных домов.

Дмитрий Азаров, вернувшийся из Москвы, проверил, как организована подача тепла в больнице им. Середавина.

Главврач больницы Дмитрий Купцов доложил, что в период отключения подача тепла была организована по резервной схеме, сообщает департамент информполитики правительства.

Сейчас глава города, губернатор и глава областного МЧС проводят совместный брифинг. Как сообщил руководитель МЧС Бойко полное подключение всех домов в зоне аварии произойдет в ближайший час.