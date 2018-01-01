На 16:45 половина домов в зоне аварии подключена к теплу

24 января 2019, 17:46

По состоянию на 16:45 в Самаре к теплу подключено уже 172 дома, 11 детских садов и 8 школ. Об этом сообщает департамент информполитики со ссылкой на сообщение главы города Елены Лапушкиной.

Бригады активно работают по подключению оставшихся многоквартирных домов.

Дмитрий Азаров, вернувшийся из Москвы, проверил, как организована подача тепла в больнице им. Середавина.

Главврач больницы Дмитрий Купцов доложил, что в период отключения подача тепла была организована по резервной схеме, сообщает департамент информполитики правительства.

Сейчас глава города, губернатор и глава областного МЧС проводят совместный брифинг. Как сообщил руководитель МЧС Бойко полное подключение всех домов в зоне аварии произойдет в ближайший час.

ТАКЖЕ
в рубрике

В Зубчаниновке МАЗ снёс 16 машин

Начальник ГИБДД Самары ушел на пенсию

Пришлось перекрыть проспект Кирова, чтобы в доме дали тепло

Аврору продлят до Ново-Садовой

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
В Газбанке обнаружили недостачу и излишки имущества
Сумма недостачи свыше 350 миллионов рублей.
В Зубчаниновке МАЗ снёс 16 машин
Водитель не справился с управлением.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.