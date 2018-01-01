24 января 2019, 17:46
По состоянию на 16:45 в Самаре к теплу подключено уже 172 дома, 11 детских садов и 8 школ. Об этом сообщает департамент информполитики со ссылкой на сообщение главы города Елены Лапушкиной.
Бригады активно работают по подключению оставшихся многоквартирных домов.
Дмитрий Азаров, вернувшийся из Москвы, проверил, как организована подача тепла в больнице им. Середавина.
Главврач больницы Дмитрий Купцов доложил, что в период отключения подача тепла была организована по резервной схеме, сообщает департамент информполитики правительства.
Сейчас глава города, губернатор и глава областного МЧС проводят совместный брифинг. Как сообщил руководитель МЧС Бойко полное подключение всех домов в зоне аварии произойдет в ближайший час.
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