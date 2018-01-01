Чапаевский городской суд вынес приговор по делу местной жительницы. Об этом пишет 63.ru

Учитывая особенности нашей тюремной системы, можно сказать, что суд вынес женщине смертельный приговор.

По мнению следователей, пожилая женщина виновна в незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт героина в особо крупном размере.

Правоохранители доказали, что 71-летняя предприимчивая пенсионерка по меньшей мере дважды продала наркотик: 0,40 грамма в декабре 2017 и 1,19 грамма в январе 2018 года.

"В доме бабушки-сбытчика полицейские обнаружили и изъяли еще 50 полиэтиленовых свертков с наркотиками общей массой 150 граммов," - рассказали в областной прокуратуре.

Суд посчитал, что вина пенсионерки доказана. Теперь 71-летней женщине предстоит провести 10 лет и 7 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Пока приговор суда в законную силу не вступил.