Олег Иванец, отбывающий 7-летний срок в колонии, вновь стал фигурантом судебного процесса. Правда, новый срок ему не угрожает.

Иванец выступает ответчиком по гражданским искам бывшего владельца строительной компании "Портал" Марата Мухаметшина, который таким образом защищает свою честь. Подробности сообщает Volga News:

Бизнесмену необходимо понимать, что происходит с теми, кто подает в суд на заключенного Иванца.

Марат Мухаметшин уже третий, кто, посчитав задетой свою честь, обратился в суд с иском к Иванцу после его посадки.

В 2017 году дело против блогера-сидельца выиграл председатель совета депутатов Промышленного района Самары Минахмет Халиуллов. Он требовал удалить посвященную ему статью и взыскать 1 млн руб. компенсации. Суд обязал Иванца удалить публикацию, но размер компенсации снизил до 10 тыс. руб., присудив при этом расходы на экспертизу и юристов на несколько десятков тысяч.

Сейчас Халиуллов, являющийся бенефициаром ряда строительных и коммунальных компаний, находится в СИЗО по обвинению в коммерческом подкупе.

Также проблемы с законом возникли у Сергея Шатило, в свое время написавшего заявление на трех самарских блогеров, обвинив их в вымогательстве.

Он оказался на скамье подсудимых по делу о картельном сговоре.

Марат Мухаметшин так же как и Шатило, и Халиуллов требует удаления материала из ЖЖ Олега Иванца.

Первый иск был подан в декабре 2018 года, однако Железнодорожный суд Самары 30 января оставил его без рассмотрения из-за неявки сторон по вторичному вызову.

Как удалось узнать в суде, в иске содержалось требование об удалении некоего материала из блога Иванца "Бандитская Самара". При этом суд общался с блогером через письма — тот отбывает наказание в Башкирии.

Первый иск был подан в декабре 2018 года, однако Железнодорожный суд Самары 30 января оставил его без рассмотрения из-за неявки сторон по вторичному вызову.

В иске содержалось требование об удалении некоего материала из блога Иванца "Бандитская Самара". При этом суд общался с блогером через письма — тот отбывает наказание в Башкирии.

Еще до решения по первому иску, 29 января, Мухаметшин подал второе заявление. На этот раз о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Блог Иванца содержит лишь одну статью об экс-владельце "Портала" — с заголовком "Марат Мухаметшин. На краю пропасти". В статье, составленной на основе публикаций СМИ, есть фразы о том, что Мухаметшина "постоянно преследуют скандалы" и он "умеет пускать пыль в глаза". Также в ней упоминаются семейные проблемы бизнесмена. А под статьей опубликовано несколько негативных комментариев.