Возродится ли крупнейший однодневный рок-фестиваль Европы?

После того, как главой региона стал Дмитрий Азаров, этот вопрос можно назвать риторическим. Было понятно даже - когда зайдет об этом речь - после Чемпионата мира по футболу.

Дмитрий Азаров - большой поклонник рок-музыки. Всегда был гостем фестиваля, и в 2013 году озвучил одну из главных амбиций проекта:

"Я уверен, что "Рок над Волгой" станет самым крупным фестивалем в мире".

Самым крупным европейским фестивалем "Рок над Волгой" стал еще в 2010 году, когда на поле Красного Пахаря приехало 220 000 человек.

И вот - возвращение к теме, в ожидаемом контексте - наследие Чемпионата и использование стадиона.

Дмитрий Азаров, как это нынче принято - в Твиттере, отвечая на вопрос "как бы случайного пользователя", сообщил самарцам, что "работаем над вопросом".

Самарские медиа подхватили тему, не слишком углубляясь в.

К сожалению, у этой идеи только один очевидный плюс - она про использование стадиона после ЧМ. А вот минусов, таких же очевидных, гораздо больше.

Минус один. Масштаб

Вместимость стадиона - 40 тысяч человек. В сравнении с тем, что было на "Р'н'В" - очень и очень скромно. Таких фестивалей по Европе - десятки и каждый год появляются новые. И уж, конечно, фестиваль на стадионе навсегда хоронит амбицию, озвученную Дмитрием Игоревичем в 2013 году.

Минус два. Формат

Рок-фестиваль сегодня - это несколько сцен, фуд-корт и какое-то необычное пространство - старый город или дворцовый парк. И все бродят от сцены к сцене, кучкуясь на звездах. Только в таком формате можно продержать публику целый день, а лучше - три дня.

Например, популярный барселонский фестиваль Primaverasound - это свыше 200 групп за три дня и больше десяти площадок. При этом средняя посещаемость - 40 тысяч человек в день и цена билета на день - около 5 000 рублей.

Футбольный матч - со всеми дополнениями и пенальти продолжается меньше трех часов. А рок -фестиваль - идет с обеда и до утра. Стадион не предназначен для многочасового сидения. И какой должен быть уровень артистов, чтобы заставить сидеть целый день сорок тысяч человек? А сколько эти артисты будут стоить...

Минус три. Расход

Прежний фестиваль оплачивался из двух основных источников - бюджета Самарской области и личных средств бывшего сенатора от региона. Поэтому вход на фестиваль всегда был бесплатным, а сумма затрат не афишировалась. Никто не ставил задачи зарабатывать на "Р'н'В".

С фестивалем на стадионе задача заработка становится одной из главных. В любом случае пренебречь ей нельзя - программа ФИФА и совещание в Калининграде напоминают.

Затраты на проведение однодневного фестиваля со звездами мировой величины, для такой площадки, как "Самара-Арена", сложно даже оценить, но ясно, что это будет сумма в сотни миллионов рублей.

Существуют еще и спонсоры, но обычно, в российской реальности, они покрывают не более 20% расходов.

Можно провести рок-фестиваль на стадионе "Самара Арена" и назвать его "Рок над Волгой", но это будет другой фестиваль.

Скорее всего, его формат окажется ближе к многодневным летним фестивалям, которые проводят в "исторических стадионах" - например, на римских аренах во Франции и Италии - в Лукке, Ниме, Арле.

Фестиваль выглядит, как серия концертов очень разных, но в своем роде превосходных музыкантов. И каждый раз - это отдельный концерт.

Эннио Морриконе, Мерлин Мэнсон, Стинг, Jamiroqai, Massive Attack, Ленни Кравиц и еще с десяток имен - это программа летнего фестиваля в Ниме, продолжавшегося месяц.

Рекорда массовости с таким фестивалем не установишь и стадион "Самара Арена" много вместительней римских арен. Но этот путь позволит ввести фестиваль в экономику и сохранить высокий статус.