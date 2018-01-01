Стоимость содержания и эксплуатации мостового перехода через Волгу в районе с. Климовка в течение ближайших 16 лет после его возведения, по предварительным данным, обойдется в сумму около 80 миллиардов рублей, как сообщает Volga News.

"Предварительная стоимость строительства объекта составляет 121 млрд рублей. Общая стоимость реализации проекта с учетом его эксплуатации и содержания составит порядка 200 млрд рублей", - сообщили в областном министерстве экономического развития и инвестиции, добавив, что стоимость эксплуатации и содержания объекта рассчитана на 16 лет.

Мост и трассу в обход Тольятти планируется возвести в рамках реализации проекта транспортного коридора Европа - Западный Китай.

При этом общая протяженность автодороги составит 97 км, в том числе 3,7 км - непосредственно мост через Волгу. Строительные работы предполагается начать уже в этом году. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - сентябрь 2023 года.

Ранее сообщалось, что 67 млрд руб. на проект планируется получить из федерального бюджета.

Инвестором строительства мостового перехода в районе Климовки может стать хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти", которая, по информации министра экономического развития региона Дмитрия Богданова, уже вышла к областным властям с частной концессионной инициативой. При этом ранее "Ведомости" сообщали, что генподрядчиком выступит "Мостотрест", принадлежащий Аркадию Ротенбергу.

Хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти", учреждена 24 апреля 2019 г. и зарегистрирована в Москве. 99,01% в ней принадлежит компании "Инфракап", которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина. 0,99% - у директора "Обхода Тольятти" Кирилла Васичкина.

"Мы рассчитываем до 27 мая сформулировать свое мнение по предложению, которое поступило от частного инвестора (это законом предусмотрено), и рассчитываем в начале июня уже опубликовать, соответственно, документацию для того, чтобы в случае желания прочих инвесторов на этих условиях реализовать проект, объявить конкурс", - пояснял ранее Дмитрий Богданов.

Процедура такова: если в течение 45 дней после опубликования документации предложений от других компаний не поступит, то соглашение будет заключено с инвестором, вышедшим с частной концессионной инициативой.

Говоря о самой компании "Обход Тольятти", Дмитрий Богданов заметил, что "это, видимо, специально созданная компания под участие в этом проекте". При этом параметры возможных вложений инвестора в проект, по его словам, в настоящее время уточняются. "В целом стоимость реализации проекта - в пределах 200 млрд рублей", - сообщил министр и добавил, что стоимость проекта предусматривает наличие у инвестора достаточно серьезного капитала.