Мост через Волгу строить не будут. Пока

20 августа 2019, 09:58

Строительство нового моста через Волгу опять откладывается, об этом пишет "Самарское Обозрение".

Самарская область не подписала контракт с компанией «Обход Тольятти», которая остается единственным претендентом на заключение концессионного соглашения по строительству моста через Волгу в районе Климовки.

У властей региона возникли свои соображения относительно частной инициативы компании. И теперь стороны обсуждают выдвинутые «Белым домом» условия. Что именно это за условия, в областном правительстве не пояснили.

Об инициативе «Обхода Тольятти» еще в мае журналистам сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Тогда же он заметил, что правительство изучит предложение компании до 27 мая, после чего планирует опубликовать его. Если бы в течение 45 дней после этого не появились другие желающие стать концессионерами нового моста через Волгу, то контракт был бы подписан с «Обходом Тольятти». Однако обнародования инициативы так и не случилось.

Теперь, если стороны договорятся о новых условиях, инициатива должна будет пройти ту же процедуру, что описана выше. Это означает, что в лучшем случае контракт с инвестором подпишут в октябре.

На строительство моста через Волгу требуется порядка 121 млрд рублей. Из них 67 млрд должно выделить Правительство РФ. Строительство планировалось начать уже в этом году.

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