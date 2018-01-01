Это второй митинг пенсионеров после отставки Меркушкина. Михаил Матвеев - постоянный организатор подобных собраний, заявляет, что основная цель митинга - полный возврат социальных выплат и льгот пенсионерам.

Некоторые льготы и выплаты, в том числе бесплатный проезд в общественном транспорте были отменены Николаем Меркушкиным, но, в основном, возвращены после назначения Дмитрия Азарова. Однако, Матвеев, продолжает экспулатировать тему отнятых льгот и сегодня, в сквере "Родина" собралось около 300 человек.

Фотография: Twitter Михаила Матвеева