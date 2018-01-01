Конкурс на должность министра культуры Самарской области продлили до 1 августа 2019 года.

Решение губернатор Дмитрий Азаров принял по рекомендации отборочной комиссии.

Члены комиссии пришли к выводу, что кандидатам не хватило времени на подготовку концепций развития сферы культуры и туризма, сообщили в правительстве Самарской области.

Заявки на участие пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Тамбова и Пензенской области, конечно, Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Жигулёвска, Ставропольского и Пестравского районов Самарской области.

В первом круге заявки подало 35 человек. Из них конкурсная комиссия отобрала 11 человек.

Однако, уровень конкурсантов, как сообщает сразу несколько осведомленных источников, оказался недостаточно представительным. Дмитрий Азаров неоднократно заявлял о необходимости прорыва в сфере культуры, поэтому конкурс продлен.

Сбор заявок возобновили 27 мая. Он продлится до 1 июля.

Кандидатам необходимо зарегистрироваться на портале "Кадросфера", пройти тестирование, записать и загрузить видеопрезентацию о цели участия и конкретных предложениях по развитию сферы культуры в Самарской области.

Следующий этап — интерактивный. Он продлится со 2 по 7 июля. Кандидаты должны представить в электронном виде предложения, идеи по развитию сферы культуры и туризма в Самарской области.

По итогам этих этапов конкурсная комиссия составит рейтинг кандидатов. Он будет включать в себя и тех 11 участников, которых уже отобрали 17 мая. С 8 по 17 июля у кандидатов будут принимать документы. 1 августа их пригласят на индивидуальные собеседования. Ориентировочная дата подведения итогов конкурса — 5 августа.

Сейчас пост министра культуры Самарской области занимает Сергей Филиппов.