Самара Арену во время проведения матчей будут охранять от беспилотников. Минобороны сформировало к чемпионату мира по футболу специальные мобильные группы противодействия беспилотникам. Об этом сообщает РБК.

Защита российских стадионов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время чемпионата мира по футболу будет осуществляться маневренными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выделенными Минобороны и оснащенными в том числе экспериментальными техническими средствами.

Об этом сообщил источник в военном ведомстве и подтвердил источник в военно-промышленном комплексе. По их данным, это сделано в соответствии с директивой Генерального штаба ВС РФ от 26 февраля, подписанной его начальником генералом армии Валерием Герасимовым.

Средства противодействия беспилотникам (экспериментальная разработка «Силок», комплексы «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ) будут распределены по всем 11 российским городам, где проходит ЧМ, объяснил журналистам представитель Минобороны.

С кем борются «Свет», «Житель» и «Синица»?

Станция комплексного технического контроля «Свет-КУ» способна защищать от перехвата информацию, передаваемую по беспроводным каналам. Комплекс принят на вооружение в 2012 году. Он предназначен для поиска, обнаружения, анализа и пеленгования источников излучения радио, радиотехнических систем, функционирующих в диапазоне от 25 МГц до 18 тыс. МГц. Время развертывания комплекса — 10 минут, аппаратура выдерживает работу при температуре от -30 до +40°C. Режим работы — круглосуточный, расчет — три человека. Разработчик и производитель комплекса — петербургская компания «Специальный технологический центр» (СТЦ).

Автоматизированная станция активных помех Р-330 «Житель» ​выпускается воронежским ОАО «Научно-внедренческое предприятие «Протек» и предназначена для радиоэлектронного подавления базовых станций сотовой связи GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи Insmart и Iridium, а также для ведения радиоэлектронной разведки за различными источниками излучения в частотном диапазоне от 0,1 до 2 ГГц с пеленгованием азимутальных координат на заранее загруженной тактической карте с точностью до 2 градусов. Портал «Русская весна» отмечал в 2016 году, что беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметил на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики «следы» присутствия этих комплексов. О них писали и украинские блогеры из расследовательского проекта InformNapalm.

Станция Р-934Б «Синица» предназначена для радиоподавления средств авиационной УКВ-радиосвязи, систем наведения тактической авиации, а также линий наземной фиксированной и подвижной радиосвязи, сотовых и транковых сетей, работающих как на фиксированных частотах, так и в режиме программной перестройки рабочей частоты и передачи коротких телекодовых информационных сообщений. Устройство разработано предприятием «Владимирское КБ радиосвязи», входит в состав комплекса РЭБ «Борисоглебск-2» (головной исполнитель — ростеховский концерн «Созвездие»)

Описание и характеристики экспериментального устройства «Силок» в открытом доступе отсутствуют. Эксперт в области беспилотных авиационных систем Центра новых технологий Денис Федутинов отмечает, что, скорее всего, оно появилось недавно. В последнее время на рынок активно выводятся различные средства в области борьбы с дронами, добавляет он. «Активная работа в этом направлении объясняется широким распространением систем БПЛА, что, в свою очередь, несет определенные риски, как, в частности, показал опыт Сирии», — пояснил эксперт.

ФСБ также выделит средства противодействия беспилотникам, добавляет источник РБК в Минобороны. По его словам, речь идет о 60 переносных комплексах малой дальности «Арбалет». Они предназначены для пресечения проникновения в охраняемое пространство объекта путем подавления каналов связи, управления и навигации БПЛА с неподготовленных позиций участка охранения, поясняется на сайте производящего их ЗАО «НПЦ «Фирма «НЕЛК». Для использования устройства специальной подготовки не требуется.

Кроме того, у спецслужбы, по данным источника, есть собственные новинки в этой области — комплекс противодействия БПЛА «Орел-ЧМФ» и комплект аппаратуры противодействия беспилотным летательным аппаратам малой дальности ПЗ1076. Опрошенные эксперты затруднились пояснить функционал и характеристики этих устройств, так как о них никогда не слышали.