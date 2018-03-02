Вчера, 20:59
2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 87 лет. Сайт "Медуза" опубликовал большое интервью с бывшим Президентом СССР. В частности, Горбачев, вспоминая период политического сотрудничества с Константином Титовым, дает очень резкую оценку губернатору Самарской области:
— После отставки вы пытались заниматься политикой. Например, в 2001 году организовали Социал-демократическую партию вместе с тогдашним губернатором Самарской области Константином Титовым. Зачем? Титов для вас — кто?
— Подонок.
— Почему?
— Очень хитрил. Здесь со своим сыном-банкиром, здесь с этим. А потом снюхался с правящей партией, и они договорились. Главное — не допустить нас до выборов, боялись, поэтому они все сделали, чтобы [нас] поломать.
— А зачем вам вообще был нужен Титов?
— Я прощал многое. Кстати, когда я отвечаю на вопросы, о чем я жалею, я говорю — я много прощал. Но представляешь, что было бы, если бы я был закваски Иосифа [Сталина]? Так и доконать страну уже можно.
— Зачем вам надо было идти обратно в политику?
— Надо было создавать нечто такое неиспорченное.
(Социал-демократическая партия России была ликвидирована Верховным судом в 2007 году, однако Горбачев вышел из нее еще в 2004-м — после конфликта с Константином Титовым)
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