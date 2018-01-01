Вчера, 00:21
О своем назначении самарский депутат ГД и возможный преемник Жириновского написал в своем Facebook:
Спасибо Владимиру Жириновскому: в Теневом Правительстве России учреждено Министерство туризма России и я рекомендован на должность Министра. Туризм занимает 1 место в мире (!) по вкладу в валовый мировой поодукт (11%), оставляя энергетику и транспорт далеко позади.Выдвигаю идеологический посыл будущего Министерства туризма России.Богатство России - на службу народу!Каждому ребенку - путевку на море и в горы по разу в год.Каждому гражданину дать возможность посетить 4 города в год и один раз в год искупаться в море.Каждому гражданину - хорошее настроение!
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