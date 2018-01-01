Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, ветер повалил в городе 10 деревьев. Пострадал 34-летний мужчина. Его направили в больницу Пирогова.

По данным администрации Самары, несколько деревьев упали на проезжую часть на пересечении Мичурина и Клинической. Они повредили контактную сеть трамваев, движение транспорта остановили. Пострадал от упавшего дерева, как минимум один автомобиль.

Ветер повредил линии электропередач. Все городские службы работают в усиленном режиме. Сейчас восстанавливают электроснабжение на 15 участках:

ул. Ленинская/ул. Рабочая

Березовая Аллея

ул. Олимпийская

ул. Советской Армии/ул. Радиальная

ул. Авроры

7-я Просека

поселок Кряж

ул. Приамурская

ул. Свободы

ул. Краснопресненская

ул. Кабельная/Заводское шоссе

ул. Тихвинская

ул. Самарская

ул. Мичурина/ул. Клиническая

ул. Карла Маркса

Газ восстановят в домах на улице Самарской, Ташкентском переулке, улицах Свободы и Молдавской.

По области отключили электричество в поселке Федоровка в Тольятти, в селах Максимовка, Андреевка, Буревестник Богатовского района. Электроснабжение должны восстановить в 13.00, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.