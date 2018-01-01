Мичурина завалило деревьями

19 сентября 2019, 13:46

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, ветер повалил в городе 10 деревьев. Пострадал 34-летний мужчина. Его направили в больницу Пирогова.

По данным администрации Самары, несколько деревьев упали на проезжую часть на пересечении Мичурина и Клинической. Они повредили контактную сеть трамваев, движение транспорта остановили. Пострадал от упавшего дерева, как минимум один автомобиль.

Ветер повредил линии электропередач. Все городские службы работают в усиленном режиме. Сейчас восстанавливают электроснабжение на 15 участках:

  • ул. Ленинская/ул. Рабочая
  • Березовая Аллея
  • ул. Олимпийская
  • ул. Советской Армии/ул. Радиальная
  • ул. Авроры
  • 7-я Просека
  • поселок Кряж
  • ул. Приамурская
  • ул. Свободы
  • ул. Краснопресненская
  • ул. Кабельная/Заводское шоссе
  • ул. Тихвинская
  • ул. Самарская
  • ул. Мичурина/ул. Клиническая
  • ул. Карла Маркса

Газ восстановят в домах на улице Самарской, Ташкентском переулке, улицах Свободы и Молдавской.

По области отключили электричество в поселке Федоровка в Тольятти, в селах Максимовка, Андреевка, Буревестник Богатовского района. Электроснабжение должны восстановить в 13.00, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

ТАКЖЕ
в рубрике

ТОАЗ угрожает экологии региона

В Самаре - восьмибалльные пробки

С 6 по 8 сентября в Самарской области - заморозки на почве

Губернатор поздравил Гимназию №3 с 55-летием!

НОВОЕ НА САМАРА.РУ
ТОАЗ угрожает экологии региона
Тольяттинские журналситы считатают советский промышленный гигант экологическим бедствием Самарской области
В Самаре - восьмибалльные пробки
Город стоит.
© 2009-2018 Губернский портал Самара.ру 
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.