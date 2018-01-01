19 сентября 2019, 13:46
Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, ветер повалил в городе 10 деревьев. Пострадал 34-летний мужчина. Его направили в больницу Пирогова.
По данным администрации Самары, несколько деревьев упали на проезжую часть на пересечении Мичурина и Клинической. Они повредили контактную сеть трамваев, движение транспорта остановили. Пострадал от упавшего дерева, как минимум один автомобиль.
Ветер повредил линии электропередач. Все городские службы работают в усиленном режиме. Сейчас восстанавливают электроснабжение на 15 участках:
- ул. Ленинская/ул. Рабочая
- Березовая Аллея
- ул. Олимпийская
- ул. Советской Армии/ул. Радиальная
- ул. Авроры
- 7-я Просека
- поселок Кряж
- ул. Приамурская
- ул. Свободы
- ул. Краснопресненская
- ул. Кабельная/Заводское шоссе
- ул. Тихвинская
- ул. Самарская
- ул. Мичурина/ул. Клиническая
- ул. Карла Маркса
Газ восстановят в домах на улице Самарской, Ташкентском переулке, улицах Свободы и Молдавской.
По области отключили электричество в поселке Федоровка в Тольятти, в селах Максимовка, Андреевка, Буревестник Богатовского района. Электроснабжение должны восстановить в 13.00, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
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