В Самаре в начале 2020 года должны решить — оставить реформу МСУ, инициированную экс-главой Самарской области Николаем Меркушкиным, либо вернуться к прежней системе, пишет "Ъ".

Комитет по МСУ губернской думы проанализировал результаты реализации новой системы управления. В губдуме пришли к выводу, что «центр принятия решений по большинству вопросов остался в городе», депутаты райсоветов не имеют депутатских фондов для решения вопросов жителей, «реформа МСУ заявленных целей приближения власти к народу не достигла».

До начала 2020 года в Самаре примут решение по реформе местного самоуправления, инициированной прежним губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным в 2015 году. Об этом стало известно на совещании по теме реализации закона об осуществлении МСУ в Самаре.

Новая реформа МСУ предполагала разделение Самары на уже существующие внутригородские районы, но с отдельными советами депутатов, дума Самары формируется из состава депутатов райсоветов, также были отменены всенародные выборы главы города. При этом с 2015 по 2018 годы существования советов депутатов полномочия сложили 36 депутатов.

«В следующем году истекает срок полномочий депутатов райсоветов. Комитет по местному самоуправлению в течение 2019 года провел анализ того, каким образом на практике эта модель состоялась. Вчера эти анализы были доложены губернатору Дмитрию Азарову. Мы договорились с губернатором о том, что до нового года будет проводиться анализ информации с тем, чтобы выйти на решение — сохраняется эта модель либо она отменяется. Потому что, если мы возвращаемся к прежней модели, необходимо до весны следующего года в губернской думе принять соответствующий пакет документов»,— сообщил председатель комитета по МСУ Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Руководитель управления правового обеспечения в сфере бюджета, ЖКХ, строительства, промышленности и транспорта главного управления правового обеспечения аппарата губдумы Дмитрий Татарников на заседании отметил, что анализ финансирования полномочий микрорайонов показал, что по 15 районным полномочиям финансирование с 2016-го по 2019 год не происходило вообще.

При этом бюджет Самары по состоянию на 2019 год составляет 25,4 млрд руб., районный — 1,9 млрд руб. «При таком распределении мы понимаем, что основной функционал принятия решения остается в городе. Могут ли районы в полной мере осуществлять свои полномочия, когда 93% финансов находятся в городе»,— рассуждает Дмитрий Татарников.

Увеличились расходы на содержание администраций районов. «Это, в частности, связано с содержанием управляющих микрорайонов. В большинстве районов (шесть из девяти) источником финансирования таких расходов стало перераспределение средств из статьи благоустройства на содержание местной администрации»,— отметил господин Татарников. При этом, как сообщает консультант отдела комитета губдумы по МСУ Ирина Тарасова, основные вопросы, с которыми жители обращаются к своим депутатам, это проблемы ЖКХ, благоустройства территорий, роста тарифов и цен и другое.

«Если говорить о соотнесении анкетирования депутатов райсоветов с представителями органов ТОС, можно сделать вывод о необходимости снижения численности советов в случае их сохранения, ликвидации общественных советов микрорайонов (ОСМ), сохранения управляющих микрорайонами. Реформа МСУ не привела к решению основных вопросов избирателей, в частности, ЖКХ и благоустройства на низовом уровне района. Также актуальным является восстановление прямых выборов в гордуму»,— рассказала Ирина Тарасова.

Михаил Матвеев привел результаты социологического исследования по оценке жителей системы МСУ: «Деятельность администрации района оценивает положительно 16%. Оценка деятельности советов депутатов — отрицательно — 3%, положительно — 9%, 88% опрошенных ничего не знают о деятельности совета депутатов. Оценка деятельности ТОС — 9% — положительно, 3% — отрицательно, остальные ничего не знают. Деятельность ОСМ в Самаре: 12% положительно оценивают, 3% — отрицательно, 85% — ничего не знают».

«Исходя из налоговых результатов, центр принятия решений по большинству вопросов остался в городе. Многие полномочия, которые передавались в районы, забрали обратно. В большинстве источником расходов на содержание чиновников и „бесплатных“ райсоветов стало перераспределение средств со статьи расходов на благо­устройство совокупно по районам за четыре года около 370 млн руб. Вся эта армия народных слуг работает за счет снятия денег со статьи благоустройства. Депутаты райсоветов не имеют депутатских фондов для решения вопросов жителей. На 24% выросло количество обращений к уровню власти выше районного. Реформа МСУ заявленных целей приближения власти к народу не достигла, и модель с внутригородским делением работает неэффективно. Должны были создать такую систему местной власти, чтобы гражданин мог дотянуться до власти рукой. Реальные полномочия и ресурсы остались на уровне городской администрации. Население не воспринимает данную модель как реальную власть»,— резюмировал Михаил Матвеев.

По итогам совещания комитет по МСУ сформулирует рекомендации, которые будут направлены в областное правительство, губдуму, органы МСУ.

По словам Михаила Матвеева, в качестве проекта таких рекомендаций может быть восстановление прежней модели единого муниципалитета с районными администрациями, структурными подразделениями городской администрации, ликвидировав райсоветы, восстановив всенародные выборы гордумы.

Михаил Матвеев:

«Вне зависимости от райсоветов есть предложение каким-то образом синхронизировать ТОСы, управляющих микрорайонов и общественные советы. Если будет принято решение о сохранении модели с внутригородским делением, то сейчас у нас в проекте сокращение численности райсоветов с проведением выборов по одномандатным округам, распределение полномочий и финансов в пользу районов. Решение вопросов, связанных с усилением ответственности администраций и глав районов перед населением, либо избирая их всенародно либо создав внятный механизм отзыва глав через депутатский корпус и подотчетность. Определение вопросов, связанных с компенсацией расходов депутатской деятельности депутатов райсоветов».