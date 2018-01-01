Департамент управления имуществом Самары потребовал демонтировать часть ТЦ "Парк Хаус".

Формальная причина - якобы имеющиеся долги за пользование земельным участком. Об этом пишет "Самарское обозрение".

Пойти под снос один из крупнейших самарских торговых центров может за символический долг в размере чуть более 800 тыс. рублей.

Иск от департамента управления имуществом мэрии Самары поступил в арбитражный суд в конце 2018 года. Ведомство требовало от банкротящегося оператора торгового центра "Парк Хаус" — ООО "Арес Недвижимость" и одного из собственников части ТЦ ООО "РайзингСтар Медиа" выплатить департаменту необоснованное обогащение за пользование земельным участком под торговым центром. Площадь земельного участка, за который не заплатило ООО "Арес Недвижимость", составляет 1249,79 кв. метров, а сумма обогащения — 705,87 тыс. рублей.

ООО "РайзингСтар Медиа" незаконно воспользовалось участком в размере 240,3 кв. м и задолжало 109,4 тыс. рублей. Чиновники решили не останавливаться на взыскании долгов и потребовали сноса части "Парк Хауса". Департамент добивается освобождения земельного участка от располагающегося на нем здания путем его демонтажа.

Как пишет издание, причиной разногласий стал тот факт, что "Парк Хаус", сейчас представляющий собой единый комплекс, строился в разные периоды и принадлежит различным лицам. Более того, часть здания, судя по всему, вообще выпала из поля зрения чиновников. Территория второй очереди, которая принадлежит ООО "Арес Недвижимость" и ООО "Райзинг Стар Медиа", находится на собственном земельном участке.

В департаменте сочли, что часть здания заходит на государственную землю, а значит, собственники недвижимости должны платить за ее использование. Конкурсный управляющий банкротством ООО "Арес Недвижимость" Евгений Ехлаков считает претензии департамента необоснованными.

"Мы получили претензии по арендной плате за использование земельного участка. Однако, на наш взгляд, вторая очередь "Парк Хауса" не располагается на территории данного участка. Не исключено, что разночтения появились из-за того, что здания первой и второй очереди до сих пор не разграничены. Мы попросили департамент конкретизировать претензии, однако ответа не получили, но появился этот иск. ООО "Арес Недвижимость" никогда не заключало договора аренды по данному участку и располагается на собственной земле", - уверен Ехлаков.

По его версии, появление требования о сносе части второй очереди "Парк Хауса" связано либо с желанием неких сил снизить инвестиционную привлекательность объекта в преддверии его продажи с торгов, либо с формальным подходом со стороны чиновников. Ехлаков подчеркнул, что торговый центр продолжит работу и ни о каком сносе речи быть не может.

Это уже не первое требование снести "Парк Хаус". Летом нынешнего года с аналогичным требованием выступил собственник части помещений торгового центра — компания "ФинЭкс-Актив". Компания требовала демонтировать пожарную лестницу и часть кровли на стыке первой и второй очереди ТЦ. Иск до сих пор находится на рассмотрении.