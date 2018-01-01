Администрация Самары отказалась от требований к областному министерству лесного хозяйства о переводе более 4,9 тысяч гектаров из лесфонда в земли иных категорий. Заявления других заинтересованных в этом лиц судья 26 апреля не удовлетворил. Об этом пишет Volga News

Согласно сведениям Государственного лесного реестра (его ведет минлесхоз), речь идет об участках Волжского, Красноярского и Ново-Буянского лесничеств. Мэрия требует, чтобы министерство изменило категорию этих земель, поскольку, согласно генплану 2008 года, они входят в границы города.

Нахождение земель в лесном фонде существенно осложняет их комплексное освоение, в частности, строительство.

Власти Самары изначально "поддержали" в этом вопросе АО "АД Пластик Тольятти", ООО "Юниверс", СНТ "Орленок", чьи территории или объекты находятся на спорных участках.

Федеральное агентство лесного хозяйства в ответе на запрос заявило о своих возражениях против удовлетворения требований городских властей.

В итоге, мэрия благоразумно отказалась от своих требований.

Позиция суда очевидна: администрация Самары должна была согласовать перевод земель с Рослесхозом, чего не сделала в свое время, а нахождение спорного участка "в территориальных границах населенного пункта не свидетельствует о безусловном отнесении участка к категории земель населенных пунктов".