МЧС рекомендует выбирать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки

13 мая 2019, 10:49

МЧС призывает к осторожности и рекомендует ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки, проветривать помещения, выбирать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара и алкогольных напитков.

По данным Приволжского УГМС, из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение. С 11 по 13 мая температура воздуха в регионе установится на уровне 28-33 °C.

Управление Гидрометеорологической Службы:

"В Поволжье установилась жаркая погода. Причиной стали циклоны, которые поставляют воздух из южных широт и сильный дневной прогрев. Такая погода продержится пару дней. Дневные температуры будут до 30 градусов, на юге Поволжья до 32 градусов. В последующие дни будет сказываться влияние фронтальных разделов. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Дневные температуры понизятся на 2-3 градуса".

Фотография: Владимир Сверкалов

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