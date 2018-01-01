22 января на месте пожара на улице Гая, руководитель регионального МЧС заявил, что причиной мог стать поджог. Об этом сообщает Volga News.

Генерал МЧС Олег Бойко:

"Предварительно, мы предполагаем, что это мог быть поджог".

В интервью Олег Бойко уточнил, что информация о пожаре в здании поступила в их ведомство в 14:58.Как выяснилось, горит трехэтажное неэксплуатируемое здание. Первоначально площадь пожара была около 500 кв. метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "Пожар № 2". На место происшествия направили дополнительную технику.

"В настоящее время происходит горение на третьем этаже, — отметил Олег Бойко. — Площадь пожара составляет 1000 кв. метров. На пожаре задействовано 20 единиц техники, 71 человек личного состава".

По словам Бойко, организовано взаимодействие с главой города, руководителем СКС. Вода подается бесперебойно. К месту происшествия направили две лаборатории. Превышения максимально допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

"Причина пожара будет установлена испытательной лабораторией ГУ МЧС России по Самарской области, — отметил глава регионального ГУ МЧС. — Предварительно, мы предполагаем, возможно, поджог. Так как здание не эксплуатируется около пяти лет. В настоящее время мы уточняем кому принадлежит здание. Предположительно, оно находится в управлении территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ".

Олег Бойко также отметил, что опасности для расположенных рядом домов нет.

"В связи с тем что здание старое, деревянная постройка, покрытие деревянное, пожарные расчеты работают с безопасного удаления", — отметил Олег Бойко. Сил и средств для тушения достаточно.

В 16:45 было объявлено о локализации пожара.