Нападающий Максим Канунников подписал контракт с "Крыльями Советов" до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Канунников провел 12 матчей за сборную России. Ранее Максим выступал за "Зенит", "Томь", "Амкар", "Рубин" и "СКА-Хабаровск".

Канунников был официально внесен в клубную заявку на сезон. 27-летний нападающий будет выступать под номером 99.