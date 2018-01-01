Максим Канунников подписал контракт с "Крыльями"
28 июля 2018, 12:41
Нападающий Максим Канунников подписал контракт с "Крыльями Советов" до конца сезона, сообщает сайт клуба.
Канунников провел 12 матчей за сборную России. Ранее Максим выступал за "Зенит", "Томь", "Амкар", "Рубин" и "СКА-Хабаровск".
Канунников был официально внесен в клубную заявку на сезон. 27-летний нападающий будет выступать под номером 99.
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