Скандал начался после того, как в Youtube было публиковано видео, в котором градоначальника Сызрани и главу местной "Единой России" Николая Лядина обвиняет в коррупции и супружеской измене его жена.

31 мая депутат губдумы от КПРФ Михаил Матвеев выложил на YouTube видео, записанное в Сызранском горкоме партии. Туда обратилась жена Николая Лядина.

Видео уже набрало больше семи тысяч просмотров, и это - неполная версия. Полную, по словам г-на Матвеева, передадут в правоохранительные органы. На видео женщина со слезами на глазах рассказывает о нелегкой жизни с первым лицом города.

Как пишет сайт "Засекин", даже некоторые жители Сызрани удивились, узнав, что у главы горадминистрации есть жена. Большинство привыкло видеть рядом с ним совсем другую женщину — заместителя главы города по социальным вопросам Ирину Пыжову, с которой, как следует из слов собеседницы «коммунистов», у первого лица города есть «связь». Однако же Людмила Лядина состоит в браке с давним сити-менеджером Сызрани с 17 ноября 1977 года.

В горком КПРФ г-жа Лядина обратилась, отчаявшись получить помощь у адвокатов, в судах и городской прокуратуре. По ее словам, узнав, кто она, ее отказываются даже консультировать.

На самом деле, женщина хочет немногого: по-человечески развестись с мужем и разделить имущество. Но, по вышеуказанным причинам, сделать этого она не может.

Кроме этого, Лядина устала от морального давления со стороны супруга и от анонимных «разоблачений», которые регулярно подбрасывают ей в почтовый ящик в доме в селе Майорском, в котором владеют домами и дачами преимущественно чиновники и обеспеченные жители райцентра.

Почему г-н Лядин не желает дать жене развод и разделить имущество, Людмила Лядина объясняет так: «Потому что будет доказано, что он в связи с этой Пыжовой, она в прямом подчинении была как на сызранском нефтеперерабатывающем заводе (СНПЗ), так и продолжает в подчинении [быть]. Их обвинят в коррупции, и полетят они оба, а может, даже и без ничего останутся».

По какой именно причине огласка об отношениях градоначальника с его заместителем может послужить поводом для обвинения в коррупции, г-жа Лядина не уточнила. Однако же когда обвинения подобного рода исходят не от человека с улицы, а от супруги — это повод по меньшей мере задуматься.

Сама по себе связь Лядина с Пыжовой, возможно, не главное, что волнует Людмилу Лядину. Тем более, по прозвучавшему замечанию члена горкома Виктора Адамова, о «взаимоотношения» этих знает весь город.

Г-жа Лядина устала от другого: она говорит, что глава Сызрани без ее ведома продал ее квартиру. Исходя из контекста, напрашивается предположение о подложных доверенностях. Также Людмила Лядина говорит о том, что градоначальник запугивает ее, угрожает, а в конце 1990-х и начале 2000-х то ли угрожал убийством, то ли пытался убить.

По словам супруги сити-менеджера, Лядин буквально выгнал ее из квартиры, сменив замки, и выселил в Майорское. И в течение долгого времени пугает тем, что (цитата) «оставит без всего», давит тем, что супруга якобы ничего не добьется, так как ему не составит труда «накрыть поляну нужным людям».

«Махинация» с квартирой (как утверждает Лядина), оказалась не единичным случаем. Градоначальник купил и перепродал квартиру в Санкт-Петербурге, в которой она тоже имела права собственника. Свои действия глава Сызрани якобы «прикрывает» любовью к детям (видимо, уже довольно взрослым).

О том, что зарплата Лядина на СНПЗ составляла порядка трех миллионов рублей в месяц, Людмила Лядина услышала от коммунистов. По ее словам выходит, что супруг регулярно обманывал ее в отношении финансового состояния семьи.

Опуская подробности об отношениях г-на Лядина и г-жи Пыжовой, о которых Людмила Васильевна рассказывает довольно подробно (любителям «горячего» можно расслабиться — речь идет о денежно-имущественных делах), можно лишь предполагать, чем признание супруги градоначальника может быть чревато для всей сызранской верхушки власти. Особенно учитывая то, что запечатленные на видео собеседники договорились передать материалы, полученные от Людмилы Лядиной, областному прокурору Константину Букрееву и губернатору Дмитрию Азарову.