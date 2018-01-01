Заместитель главы Сызрани Ирина Пыжова покидает свой пост по личным причинам. Об этом пишет администрация Сызрани:

Ирина Пыжова сообщила о своем решении покинуть пост заместителя главы города по социальным вопросам. Руководитель уточнила, что это обусловлено личными обстоятельствами. «Уважаемые жители Сызрани, хочу проинформировать вас, что приняла решение покинуть свой пост. Хочу отметить, что это решение не связано с различными слухами о моей личной жизни. Оно обусловлено лишь моими внутренними мотивами и теми объективными жизненными обстоятельствами, которые открывают новый и ответственный период в жизни моей семьи», - заявила Ирина Пыжова.

«Выражаю благодарность сызранцам, поддерживающим меня, коллегам из Сызрани и соседних муниципалитетов. За 5 лет мы успели совершить много полезных дел».

Ирина Пыжова была утверждена на должность заместителя главы города по социальным вопросам в июле 2014 года.

Одним из важных вопросов, который начал решаться силами муниципалитета стала разработка программы по привлечению медицинских кадров в Сызрань.