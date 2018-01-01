Вчера, 11:06
В Самаре подвели итоги очередного конкурса блогеров, который традиционно проводит телекомпания "Терра". Вот что сообщает об итогах конкурса сайт компании:
23 марта в самарском баре-ресторане «Не Брюгге» прошла церемония награждения победителей 7-го ежегодного конкурса «Блогер года», проводимого телерадиокомпанией ТЕРРА.
По итогам голосования на страницах самарского ЖЖ-сообщества лучшим стала блогер Ольга Шелест (aka ol_shelest).
Ольга – офицер полиции, подполковник. Впервые в истории конкурса его победителем стал человек в погонах. Ольга работает в пресс-службе самарского ГУ МВД. У себя в ЖЖ рассказывает про житие-бытие ГИБДД, полиции и борьбе с наркотиками. Много времени посвящает благотворительности и самарским приютам для детей. Лично нашла новых родителей уже для нескольких десятков малышей. В финал конкурса Ольга вышла во второй раз. В сезоне 2015 она взяла «бронзу».
Второе место в конкурсе заняла Ольга Потапова (aka turbogaga).
Она – программист, интересуется автомобилями и фотографией. Пишет на околоавтомобильную тематику, городские проблемы, образование и культуру. Нередко посвящает посты различной «чисто женской» тематике, кухне и рукоделию. В финал «Лучшего блогера» Ольга также вышла во второй раз.
Замкнула тройку призеров Жанна Скокова (aka jeannaskokova). У себя в «уютненькой» чаще всего пишет «про старый город Самара», исторические здания, краеведение, городские проблемы, дороги, речной транспорт и городской трамвай. Окончила "аэрокос", работает в муниципальной газете.
Также на церемонии были награждены победители в специальных номинациях.
«Леди года» стала Наталья Козловская (aka radomirkka)
«Джентльменом года» - Прокофьев Юрий (aka chanych_85)
«Троллем года» - Лекс Фельдхус (aka l_exx)
«Лучшим самарским автором в Твиттер» - Алена Молодцова (aka @Elena_Molodzova)
«Лучший самарским автором в Инстаграм» - Мария Милякова (aka @milaya_mary)
«Лучшим самарским автором в Фейсбук» Инна Севостьянова (aka inna.sevostyanova.94)
«Лучший самарский паблик в ВКонтакте» Город Новокуйбышевск (aka gorodnsk63)
Фотография: Facebook Ольги Шелест
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