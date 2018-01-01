Лидер «законовских» Сергей Гафуров скоро выйдет на свободу. Об этом сообщает "Самарское Обозрение" .

Срок "Гафуру" пересчитают в связи с недавними изменениями в УК РФ, а там и до условно-досрочного освобождения — рукой подать.

Сегодня суд Советского района Самары рассмотрит ходатайство защиты авторитетного предпринимателя Сергея Гафурова о снижении наказания в связи с применением нового закона. Речь идет об изменениях в статью 72 УК РФ, внесенных в июле 2018 года Федеральным законом №186. Алгоритм применения закона был разработан в Самарской области к началу сентября 2018 года, и после этого в районных судах стартовали массовые процессы пересчета сроков.

Новелла затрагивает лишь граждан, получивших сроки в колониях общего режима и колониях-поселениях, а также воспитанников колоний для несовершеннолетних. К последним Сергей Гафуров не относится, но срок в колонии общего режима — 3 года — у него есть. Сегодня один день в СИЗО будет пересчитан ему на полтора дня колонии.

С учетом того, что с августа 2017 года авторитет содержится под арестом, после перерасчета у него останется ровно половина назначенного судом срока и, стало быть, наступает право на УДО. Можно не сомневаться, что Гафуров им попытается воспользоваться . Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что с учетом всех необходимых процедур, фигурант выйдет на свободу уже к декабрю 2018 года.

Гафуров является лидером крупнейшего в Самарской области «законовского» ОПС с 2016 года. Летом 2018 года он получил срок в колонии за подстрекательство в избиении адвоката Тамази Керимова и хранение оружия и боеприпасов. Приговор не обжаловался — сторона гособвинения недавно восстановила срок для обжалования, но представление в областной суд в итоге так не поступило.

Фотография:скриншот из видео ГИС