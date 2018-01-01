3 декабря, Советский районный суд Самары отказал ранее осуждённому лидеру "Законовской" ОПГ Сергею Гафурову в условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщил в Твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн:

"Ещё одно доказательство того, что сегодня в Самарской области закон побеждает "законовских". Для многих "сочувствующих" это хороший урок".

В июле этого года в Самаре суд вынес приговор организаторам и участникам нападения на адвоката Тамази Керимова - Сергею Гафурову, Денису Ковегину и Игорю Семину.

Гафурова признали виновным в пособничестве и подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, по найму, путем подкупа; незаконном приобретении, сбыте, хранении и ношении оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Ковегина также признали виновным в незаконном обороте оружия и взрывчатки. А Семина судили за пособничество и подстрекательство к нападению на адвоката.

В апреле 2016 года Гафуров по договоренности с заказчиком предложил Семину за 110 тыс. рублей найти исполнителя для нападения на Тамази Керимова. Семин согласился и предложил "работу" знакомому, и тот 29 апреля 2016 г. вместе с двумя другими мужчинами напали на жертву. Потерпевшего в результате госпитализировали.

В 2016 году Гафуров незаконно приобрел пистолет и семь патронов, а также ручную осколочную гранату Ф-1 со взрывателем. Оружие он впоследствии безвозмездно передал Ковегину.

Суд Железнодорожного района Самары приговорил Гафурова к трем годам лишения свободы, Семина — к двум годам, Ковегина — к шести месяцам. Они отбывают наказание в колонии общего режима.

Следствие официально так и не назвало имя заказчика нападения на Керимова.

В отношении Гафурова и Семина, эпизод с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью был выделен в отдельные производства, предварительное расследование по которым продолжается.