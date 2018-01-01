Лето в разгаре. Список официальных пляжей Самарской области

Сегодня, 12:29

Опубликован официальный список пляжей Самарской области, которые контролируют местные муниципалитеты.

Всего на территории области работает 23 пляжа.

Муниципальные пляжи общего пользования: в Самаре – 5 (городские пляжи 1, 2, 4 очередей набережной, пляж в Загородном парке, пляж «Барбошина Поляна»); в Тольятти – 1 (пляж Центрального района); в Ставропольском районе – 2 (пляжи с. Ягодное); в Новокуйбышевске – 3 (пляжи Сакулино 1, Сакулино 2, озера Орлова); в Сызрани – 3 (городские пляжи № 1, 2, 3); в Отрадном – 1 (городской пляж «Остров Детства»); в Жигулёвске – 1 (городской пляж, мкр. Моркваши).

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Лето в разгаре. Список официальных пляжей Самарской области
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