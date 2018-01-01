Вадим Кужилин получил 8,5 лет колонии за участие в двух аферах: махинации с муниципальным жильем и хищении денег ТСЖ и управляющих компаний через ООО "Жилищник". Ущерб от первого преступления оценивался в 59 миллионов рублей, от второго — в 32 миллиона.

В 2017 году, отсидев половину срока и возместив свою долю ущерба по первому мошенничеству (8,1 миллионов рублей), Вадим Кужилин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

8 августа Куйбышевский районный суд отказал ему в удовлетворении ходатайства. Но это решение было успешно обжаловано в апелляционной инстанции Самарского областного суда. Как сообщают в правоохранительных органах, в феврале Вадим Кужилин вышел на свободу.

27 февраля, суд Октябрьского района под председательством судьи Елены Родивиловой удовлетворил ходатайство экс-замруководителя департамента управления имуществом администрации Самары Вадима Кужилина о снятии ареста с недвижимого имущества.

Во время расследования дела сообщалось, что общая стоимость арестованного имущества Кужилина составила 80 миллионов, в том числе квартира в Сочи и счета в банках на 27 миллионов рублей.

Фотография: Волга Ньюс