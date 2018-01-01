Куйбышевская, Л. Толстого, Красноармейская и Молодогвардейская станут пешеходными на время ЧМ

Сегодня, 09:40

Об этом сообщил заместитель главы города Владимир Василенко:

Мы закрываем на месяц четыре улицы: Льва Толстого, Красноармейскую, Молодогвардейскую и Куйбышева. Эти улицы будут пешеходными в период ЧМ. Они полностью будут закрыты для движения транспорта, за исключением спецтранспорта, на всём протяжении.

Между тем, еще в феврале в правительстве планировали придать статус пешеходных только двум улицам — Куйбышева (от площади Революции до Красноармейская) и Молодогвардейской (от сквера им. 30-летия Победы до пл. Куйбышева). Улица Красноармейская от Спортивной до улицы Горького должна была стать пешеходной только в дни проведения матчей в Самаре, для безопасного пешеходного движения болельщиков, прибывающих в Самару по железной дороге. Общественный транспорт планируется сместить на время ограничений на близлежащие улицы.

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Куйбышевская, Л. Толстого, Красноармейская и Молодогвардейская станут пешеходными на время ЧМ
Ранее сообщалось о закрытии движения на двух улицах.
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