Наблюдение и контроль за качеством воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах проводятся сразу на нескольких пунктах. Ежегодно анализируется около 200 проб воды.

Cпециалисты Приволжского УГМС исследуют, насколько чистая вода в водохранилищах в около Тольятти, Самары, Сызрани и в устье реки Чапаевки. Каждый год анализируется около 200 проб воды на содержание в них 47 гидрохимических и четырех гидробиологических показателей. По данным синоптиков, в период с января по апрель текущего года вода почти во всех водохранилищах оценивалась как "загрязненная", в районе Сызрани - "слабо загрязненная".

Директор тольяттинской СГМО ФГБУ "Приволжское УГМС" Надежда Карпасова:

"Есть превышение трудноокисляемых органических веществ, из тяжелых металлов идет превышение по меди. Средние концентрации соединений меди и марганца в воде водохранилищ были на уровне 1,4-2 ПДК, максимальная концентрация соединений марганца зафиксирована в 2018 году в районе села Зольного (4 ПДК), соединений меди (6 ПДК) в 2019 году - выше плотины Жигулевской ГЭС. Загрязнение воды фенолами составляло 2 ПДК, максимальные значения - 4 ПДК зафиксированы выше Тольятти, напротив села Климовка. В большинстве водоемов состояние экосистемы соответствовало "антропогенному экологическому напряжению".

Несмотря на все вышесказанное, волжские пляжи в этом году будут открыты вовремя. "Пригодна вода для купания в летний период или нет, определяет Роспотребназор, исследуя микробиологические показатели, - говорит Карпасова. - Купаться в водохранилищах можно, но мы всегда предупреждаем людей, что воду в Волге глотать нельзя, надо соблюдать технику безопасности. Избегать очагов, где имеется цветение воды".