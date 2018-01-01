Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил для ускорения развития регионов страны заняться созданием метрополий. Одна из них могла бы быть организована на основе Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска.

С таким предложением руководитель контрольного ведомства выступил на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба палаты.

Кудрин заметил, что главной задачей субъектов Федерации, не имеющих природных ресурсов в достаточном количестве, является поиск точек роста. По его мнению, создание метрополий дополнительно к уже существующим Московской и Петербургской могло бы помочь в этом.

"Нам нужно увеличить горизонтальные связи между субъектами Российской Федерации", – объяснил председатель Счетной палаты.

Помимо Среднего Поволжья, Кудрин предложил создать метрополии на основе Екатеринбурга, "который требуется связать скоростной дорогой с Тюменью и Челябинском"; Томска, Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка; Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя.

Развитие метрополий должно помочь сократить социально-экономический разрыв в разных регионах России.

Ранее участники заседания уже обсудили, что 10 регионов страны обеспечивают 55% НДФЛ в российской казне, а также 57% налога на имущество. Кроме того, как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, на Чукотке в прошлом году бюджетные расходы на одного жителя составили 700 тыс. рублей, а в Дагестане — около 30 тыс. рублей.

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.

Иллюстрация: Фриц Ланг, "Метрополис"