Вчера, 13:47
Дмитрий Азаров определился со своей тройкой кандидатов на место сенатора от Самарской области в Совете Федерации.
Дмитрий Азаров предлагает следуещие кандидатуры:
- Фарит Мухаметшин - бывший Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Молдавии;
- Николай Ренц - депутат Самарской губернской думы, руководитель тольяттинского отделения "Единой России";
- Сергей Шевченко - председатель собрания представителей Безенчукского района, директор Самарского НИИ сельского хозяйства.
Как сообщают информированные источники сенатором, скорее всего стеанет Мухаметшин, а остальные кандидатуры - "технические".
К кандидатам на пост представителя региона в Совете Федерации предъявляются требования по оседлости. То есть сенатор должен проживать в регионе.
Но Мухаметшин, не проживающий в Самарской области, может стать сенатором, несмотря на ценз, поскольку был дипломатом.
В конце июня Мухаметшин (возможно, впервые) приезжал в Самару и Дмитрий Азаров провел с ним рабочую встречу и показал город. Через несколько дней президент Владимир Путин освободил Фарита Мухаметшина от должности посла. И сейчас он может занять место сенатора Самарской области.
Справка
Фарит Мубаракшевич Мухаметшин
Родился 31 января 1947 года.
Российский государственный деятель, дипломат.
Доктор политических наук, профессор.
1970 — окончил Казанский авиационный институт.
С 1970 года — работал на различных инженерных и руководящих должностях в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского.
1977—1987 — референт, старший референт, заведующий отделом, заместитель председателя Комитета молодёжных организаций СССР.
1983 — окончил вечернее отделение Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза. Владеет английским, турецким и персидским языками.
1990 — окончил Дипломатическую академию МИД СССР.
С 1990 — на дипломатической службе в МИД СССР: первый секретарь, советник, заведующий отделом, заместитель, первый заместитель начальника Управления.
- 1993—1995 — первый заместитель директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД России.
- 1995—1999 — заместитель премьер-министра Республики Татарстан — полномочный представитель Республики Татарстан при Президенте Российской Федерации.
- 5 мая 1999 — 23 июня 2003 — начальник Департамента по связям с Федеральным Собранием, общественными организациями и религиозными объединениями Аппарата Правительства Российской Федерации.
- 17 июня 2003 — 17 октября 2008 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан.
- 17 октября 2008 — 5 марта 2012 — Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству[5][6].
- 20 ноября 2008 — 5 марта 2012 — специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с государствами — участниками Содружества Независимых Государств.
- С 5 апреля 2012 по 2 июля 2018 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова.
Женат. Имеет двоих сыновей.
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