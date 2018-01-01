Кто станет сенатором от Самарской области? Азаров назвал три кандидатуры

Вчера, 13:47

Дмитрий Азаров определился со своей тройкой кандидатов на место сенатора от Самарской области в Совете Федерации.

Дмитрий Азаров предлагает следуещие кандидатуры:

- Фарит Мухаметшин - бывший Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Молдавии;

- Николай Ренц - депутат Самарской губернской думы, руководитель тольяттинского отделения "Единой России";

- Сергей Шевченко - председатель собрания представителей Безенчукского района, директор Самарского НИИ сельского хозяйства.

Как сообщают информированные источники сенатором, скорее всего стеанет Мухаметшин, а остальные кандидатуры - "технические".

К кандидатам на пост представителя региона в Совете Федерации предъявляются требования по оседлости. То есть сенатор должен проживать в регионе.

Но Мухаметшин, не проживающий в Самарской области, может стать сенатором, несмотря на ценз, поскольку был дипломатом.

В конце июня Мухаметшин (возможно, впервые) приезжал в Самару и Дмитрий Азаров провел с ним рабочую встречу и показал город. Через несколько дней президент Владимир Путин освободил Фарита Мухаметшина от должности посла. И сейчас он может занять место сенатора Самарской области.

Справка

Фарит Мубаракшевич Мухаметшин

Родился 31 января 1947 года.

Российский государственный деятель, дипломат.

Доктор политических наук, профессор.

1970 — окончил Казанский авиационный институт.

С 1970 года — работал на различных инженерных и руководящих должностях в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского.

1977—1987 — референт, старший референт, заведующий отделом, заместитель председателя Комитета молодёжных организаций СССР.

1983 — окончил вечернее отделение Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза. Владеет английским, турецким и персидским языками.

1990 — окончил Дипломатическую академию МИД СССР.

С 1990 — на дипломатической службе в МИД СССР: первый секретарь, советник, заведующий отделом, заместитель, первый заместитель начальника Управления.

  • 1993—1995 — первый заместитель директора Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД России.
  • 1995—1999 — заместитель премьер-министра Республики Татарстан — полномочный представитель Республики Татарстан при Президенте Российской Федерации.
  • 5 мая 1999 — 23 июня 2003 — начальник Департамента по связям с Федеральным Собранием, общественными организациями и религиозными объединениями Аппарата Правительства Российской Федерации.
  • 17 июня 2003 — 17 октября 2008 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан.
  • 17 октября 2008 — 5 марта 2012 — Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству[5][6].
  • 20 ноября 2008 — 5 марта 2012 — специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с государствами — участниками Содружества Независимых Государств.
  • С 5 апреля 2012 по 2 июля 2018 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова.

Женат. Имеет двоих сыновей.

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