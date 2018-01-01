История с эвакуацие машино во время концертов в Филармонии получила продолжение. Вот, что сообщает 63.ru:

Несмотря на то что в середине ноября с улиц города убрали знаки, ограничивающие парковку по четным и нечетным числам, горожане пожаловались на эвакуацию авто.

В филармонии проходил благотворительный концерт для одаренных детей. После представления от здания увезли на штрафстоянку 10 авто. Дмитрий Игоревич, что делать? — негодуют местные жители.

Представители департамента транспорта рассказали, что схему стоянок на этом участке улицы Фрунзе уже пересмотрели. Они обратились в ГИБДД, чтобы уточнить причины эвакуации.

Вопрос с парковкой у филармонии стал актуальным в начале ноября. После концерта баяниста Сергея Войтенко от учреждения эвакуировали несколько авто. Губернатор Дмитрий Азаров, который также был на мероприятии, решил встать на сторону автомобилистов и устроил целое разбирательство из-за сложившейся ситуации. Итогом стало обещание отменить все штрафы.

О широком жесте Дмитрия Азарова сообщили все губернские утюги. Однако, эвакуаторы не долго ждали и нанесли ответный удар. Будут ли отменяться штрафы за эвакуацию машин с концертов, на которых не присутствует губернатор, пока неизвестно.