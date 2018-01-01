Ответ на вопрос уже найден. В причастности к загрязнению нефти подозревают менеджмент и владельцев компании "Волга-Ойл", а также одно из нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области.

Международный скандал вокруг российской нефти сотрясает Россию уже вторую неделю.

Впервые о том, что в трубопроводах идущих на Запад течет загрязненная хлоридами нефть стало известно 19 апреля 2019 года.

Тогда белорусы сообщили о резком ухудшении качества нефти, поступающей в республику по "Дружбе". На участке трубопровода "Самара-Унеча" содержание органических хлоридов превышало предельно допустимые показатели в 20 раз. 23 апреля из-за низкого качества нефти произошла авария на Мозырском НПЗ (Белоруссия).

Далее ситуация начала развиваться по совершенно катастрофическому для России сценарию. Сперва остановила транзит Польша, лишившая поставок не только собственные, но и германские НПЗ.

Следующей транспортировку российской нефти заблокировала Словакия, а затем за ней и Украина, сообщившая о прекращении прокачки через «Дружбу».

Об отказе принимать некондиционную российскую нефть объявила Венгрия.

Сразу же после аварии на Мозырском НПЗ, местом загрязнения нефти была названа Самарская область.

«Транснефть» официально обвинила в произошедших событиях компанию «Самаратранснефть-Терминал», входящую в холдинг "Петронефть".

"Вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", сообщил СМИ пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам по данному факту уже возбуждено уголовное дело, а в офисах ряда самарских компаний прошли обыски.

Вопрос о том, кто именно поставил испорченную нефть в трубу тем не менее оставался открытым. Все названные структуры начали перебрасывать ответственность далее.

Как заявил в свою очередь в СМИ первый заместитель генерального директора "СамараТрансНефть-терминала" Антон Томилов, узел слива и компаундирования нефти (УСИКН) Самара-Унеча, на котором произошел вброс, еще 26 декабря 2017 года был продан санкт-петербургской "Городской Инновационно-лизинговой компании".

Та в свою очередь сдала ее в лизинг, а затем продала самарскому ООО «Нефтеперевалка», владельцем которого является согласно данным системы СПАРК-Интерфакс Светлана Балабай.

Получалось, что вход в стратегически важный нефтепровод долгое время контролировали никому не известные структуры.

Неясно кстати до сих пор, кто вообще дал разрешение на подключение этого узла к трубе «Транснефти». Сегодня стало известно о том, что в теме скандала появились и первые подозреваемые.

Это зарегистрированная в Ульяновской области компания с самарскими корнями «Волга-Ойл». Ее учредитель – Андрей Баландин. Отчетность компании не раскрывается.

В апреле 2019 года УФНС по Ульяновский области остановило операции по счетам «Волга-Ойл», открытых в пяти банках.

Как утверждают источники «СО» схема, которая привела к загрязнению могла выглядеть следующим образом.

На узел привозили загрязненную скважинную жидкость (этим в версии силовиков якобы занимались представители «Волга-ойл»), содержащую хлориды. Ее закачивали в трубопровод вместо декларируемой качественной нефти. Последняя сливалась и вывозилась для переработки на один из частных НПЗ региона. Где превращалась в нефтепродукты и продавалась. По словам источников «СО» в ночь с 29 на 30 апреля на НПЗ прошли обыски.