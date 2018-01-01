В 2019 году в нашей области произошла крупнейшая экологическая катастрофа. Ее последствия невозможно предсказать. Но уже понятно, что великой реке нанесен серьезный урон. Так же как и всей экосистеме России.

Произошло катастрофическое и беспрецедентное падение уровня Волги.

Эта катастрофа — следствие неправильно рассчитанного сброса воды волжских ГЭС, считают эксперты "Самарского обозрения".

Из-за безграмотности управленцев, последовала остановка судоходства на некоторых участках, проблемы с нерестом рыбы, возможны дефицит питьевой воды и т.д.

"Во-первых, рыбе негде нереститься, икра останется на берегу. Во-вторых, упадет уровень грунтовых вод, пересохнут колодцы, а это уже сельское хозяйство, садоводство под угрозой", — перечисляет эксперт лаборатории Института экологии Волжского бассейна РАН Игорь Евланов.

Председатель правления РОО "Рыбаки Самарской области" Сергей Карпов прогнозирует новые проблемы из-за медленного течения и жаркой погоды в летние месяцы, что станет причиной гибели рыбы в жаркой стоячей воде. Сама же река, по мнению эксперта, «в этом году превратится в болото».

У "Самарского речного пассажирского пароходства" возникали технические сложности при установке дебаркадеров на остановочных пунктах. Эту проблему удалось решить, но возникла другая: подход Ширяево оказался закрыт — теплоход не может подойти к дебаркадеру из-за обмеления реки. Затруднен подход судов к берегу в некоторых других местах.

Как рассказал заместитель генерального директора по коммерции АО "Самарский речной порт" Алексей Федосеев, приходится проводить дноуглубительные работы или ходить с неполной, до 70 %, загрузкой судна, что отражается на стоимости песка.

Пока Средневолжское управление Росрыболовства объявило о начале административного расследования.

А эксперты «Самарского обозрения» убеждены, что при таких масштабных последствиях расследование не должно ограничиваться административными мерами.

"Ущерб причинен колоссальный. При желании виновных лиц вполне можно установить и привлечь к ответственности по ст.293 "Халатность", — заявил адвокат Дмитрий Тараборин.

Звучат призывывозбудить дело по статье 358 УК РФ «Экоцид», которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.