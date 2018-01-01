Ксения Собчак - кандидат на выборах Президента России посетит Самарскую область 3 марта. Об этом сооббщает региональный штаб кандидата.

Утром Ксения Анатольевна заедет в Тольятти, после обеда приедет в Самару, где встретиться с обманутыми дольщиками и проведет встречу с избирателями. Встреча начнется в 18-00, в большом зале КРЦ "Звезда", вход свободный.