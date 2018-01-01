Ксения Собчак в рамках предвыборного турне посетила Самарскую область. Сначала заехала в Тольятти, где приняла участие в финальной тренировке открытого кубка Тольятти по гонкам среди женщин. Кандидат Собчак с удовольствием сделала несколько кругов по автодрому на гоночной "ладе", но, из соображений безопасности, на пассажирском сидении.

Сразу после заезда Ксения отправилась в Самару, где встретилась с обманутыми дольщиками на улице Димитрова. Потом кандидат Собчак посетила детский дом "Солнышко", где пообщалась с маленькими воспитанниками, многие из которых больны СПИДом. Встреча с коллективом как раз и была посвящена "Работе по жизнеустройству ВИЧ-инфицированных детей". Самарская область занимает одно из "лидирующих"мест в России по числу больных, и хотя при Николае Меркушкине немного "поправили" статистику, объективно - регион находится на грани ВИЧ-эпидемии.

Вся программа пребывания Ксении Собчак в регионе была выстроена по принципам телешоу. Вершиной этой технологической пирамиды стала встреча в ДК "Звезда". Сам выбор площадки для выступления вызвал множество слухов в Самаре, так как сейчас "Звезда" является основной базой блюзового коллектива D'Black. Зал был полон, ближе к сцене люди стояли в проходах, при этом публика была очень разношерстной - от бывших депутатов и топ-менеджеров "СОК"до школьниц в образе Ксении.

Сама Ксения вышла на сцену в элегантном брючном костюме из последней коллекции молодого российского модельера Александра Терехова. В первой части своего выступления Ксения Анатольевна высказала свою жесткую антивоенную позицию. По мнению кандидата, поиски врагов и чрезмерные затраты на оборону мешают развитию России, делают ее хорошо вооруженной, но слабой. Именно перераспределение расходов на оборону, по мнению Ксении Собчак, поможет развитию экономики.

В блоке "самарских" тем Ксения предсказуемо "поплыла". Не очень понятно, как готовил ее к встрече самарский штаб, если про объединение ВУЗов Собчак очень правильно заявила первой фразой, что объединение - глупость, и тут же разрушила весь эффект, добавив, что нельзя было к такому прекрасному авиационному институту присоединять такой гораздо более слабый университет. Но, надо отдать должное Ксении - это был единственный серьезный прокол. Собчак предсказуемо высказалась на тему "Прогресса" и поддержки Кирилина, но эта тема в зале нашла меньший отклик.

Во второй части недолгой (чуть больше часа) встречи Ксения Собчак отвечала на вопросы. Она легко и уверенно дала ответы на все провокационные вопросы и даже согласилась попробовать свои силы в предстоящих этой осенью выборах губернатора Самарской области.