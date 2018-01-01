В матче 1/16 финала Олимп - Кубка России "Крылья Советов" на выезде в Москве уступили "Торпедо" - 0:2, сообщает сайт клуба.

Оба мяча самарцы пропустили после "стандартов". На 37-й минуте ворота Богдана Овсянникова поразил Максим Шоркин. За несколько секунд до перерыва второй мяч в сетку ворот после подачи с угла поля переправил Иван Сергеев.

В итоге поражение со счетом 0:2. "Крылья" завершают борьбу в Кубке России. Впереди у самарцев матч чемпионата РПЛ против "Тамбова", который состоится на "Самара Арене" уже в эту субботу, 28 сентября. Начало встречи – в 15:00.