Крылья вылетели из Кубка

26 сентября 2019, 11:59

В матче 1/16 финала Олимп - Кубка России "Крылья Советов" на выезде в Москве уступили "Торпедо" - 0:2, сообщает сайт клуба.

Оба мяча самарцы пропустили после "стандартов". На 37-й минуте ворота Богдана Овсянникова поразил Максим Шоркин. За несколько секунд до перерыва второй мяч в сетку ворот после подачи с угла поля переправил Иван Сергеев.

В итоге поражение со счетом 0:2. "Крылья" завершают борьбу в Кубке России. Впереди у самарцев матч чемпионата РПЛ против "Тамбова", который состоится на "Самара Арене" уже в эту субботу, 28 сентября. Начало встречи – в 15:00.

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