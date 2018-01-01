В матче четвертого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", которая собрала 22 459 зрителей, на последних секундах уступили столичному "Локомотиву" – 1:2, сообщает сайт клуба.

На 15-й минуте самарцы оказались в роли догоняющих. Мацей Рыбусь сделал подачу в штрафную на Федора Смолова, который ударом головой отправил мяч в сетку ворот "Крыльев" – 0:1.

Отыгрались волжане в концовке встречи. На 88-й минуте Антон Зиньковский подал в штрафную прямо на ногу Александру Соболеву. Нападающий "Крыльев" в касание расстрелял ворота Гилерме – 1:1. Отметим, что это гол стал для Соболева уже четвертым в первых четырех турах нового сезона.

Но сохранить ничейный результат самарцам не удалось. На четвертой добавленной минуте у "Локомотива" отличился Крыховяк, который первым сыграл на добивании. 1:2, обидное поражение "Крыльев".

Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 12 августа в Ростове-на-Дону против местного "Ростова". Начало встречи – в 21:00 по самарскому времени.